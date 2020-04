Gibt es etwa Ärger im Paradies? Kürzliche erregten Kris Jenner (64) und ihr langjähriger Freund Corey Gamble (39) mit ihrem lebhaften Sex-Leben Aufsehen: Die 64-Jährige und der Tour-Manager von Justin Bieber (26) ließen sich nicht nur zu einer wilden Auto-Knutscherei hinreißen – sie konnten sich auch während der Dreharbeiten für ihre Reality-Show nicht zurückhalten und beschlossen daher, in Kylie Jenners (22) Büro Zärtlichkeiten auszutauschen. Umso überraschender sind nun neue Szenen, die Corey mit einem Rotschopf zeigen...

In der aktuellen Folge von Keeping up with the Kardashians ist Kris' Tochter Khloe Kardashian (35) nach einem Telefonat außer sich: "Jemand hat Corey Gamble gerade im Regent Beverly Wilshire Hotel mit einem Rotschopf gesehen. Sie haben zusammen den Aufzug in den 14. Stock genommen", vertraute sie ihrer Freundin Malika Haqq (37) die schockierenden News an. Für die Blondine war die Sachlage klar: Der 39-Jährige betrügt ihre Mutter! "Wenn das wahr ist, werde ich selbstverständlich Coreys kleinen Ding-a-ling abschneiden", so die Good-American-Gründerin fassungslos.

Also machten sich die BFFs auf zum Schauplatz der vermeintlichen Fremdgeh-Aktion. "Das ist kein guter Zeitpunkt. Ihr wollt das sicher nicht filmen", versuchte Corey Khloe und das Kamerateam abzuwimmeln – blöd nur, dass die 35-Jährige gleich auf die Rothaarige losging. Und siehe da: Kris höchstpersönlich steckte unter der orangeroten Perücke – und trug dazu auch noch heiße Dessous. "Was tust du hier? Ich bin eigentlich so angeekelt, ich will gar nicht wissen, was ihr hier tut", zog sich die Hobby-Detektivin daraufhin zurück.

Anzeige

Getty Images Corey Gamble und Kris Jenner in Monaco

Anzeige

Getty Images Kris Jenner und Corey Gamble, 2019

Anzeige

Getty Images Corey Gamble und Kris Jenner bei der Met-Gala 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de