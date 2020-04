Sind Wolfgang Bahros (59) Tage als GZSZ-Bösewicht vorbei? Als Jo Gerner spann er in der Serie schon so manche Intrige – häufig mit seiner Ex Katrin (Ulrike Frank, 51), die ebenso durchtrieben ist wie er. Doch seit seine Frau Yvonne (Gisa Zach, 45) in sein Leben trat, hat sich der Anwalt ganz schön verändert: Er ist seit einigen Monaten verdammt anständig und hilfsbereit. Aber was sagt Wolfgang zu dem Wandel seiner Figur?

Dass er den Ruf als Serien-Schurke immer sehr genossen hat, daraus machte der Schauspieler nie ein Geheimnis. Aber er scheint auch an dem "guten" Gerner Gefallen zu finden. "Es gibt mir die Möglichkeit, neue, interessante Charaktereigenschaften und Entwicklungen der Rolle Jo Gerner zu zeigen, und das ist natürlich für mich als Schauspieler eine neue Herausforderung", verriet Wolfgang im Gespräch mit RTL.

Auf Dauer scheint ihn die Moralapostel-Einstellung dann aber doch zu langweilen, denn er betonte auch: "Allerdings mag ich auch den durchtriebenen und schlitzohrigen Gerner sehr gerne und hoffe, dass er in Zukunft auch wieder etwas von seinen früheren Eigenschaften zeigen kann."

TVNOW / Rolf Baumgartner Jo Gerner (Wolfgang Bahro) und Katrin (Ulrike Frank) bei GZSZ

TVNOW / Rolf Baumgartner Yvonne (Gisa Zach) und Jo Gerner (Wolfgang Bahro) in einer Szene bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"

Getty Images Wolfgang Bahro im November 2016 in Köln



