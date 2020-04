Diese Verbindung dürfte einige Fans durchaus erstaunen! Jan Leyk (35) ist aktuell bekannt dafür, sich gemeinsam mit Oliver Pocher (42) regelmäßig über Influencer und deren Art, für bestimmte Produkte Werbung zu machen, aufzuregen. Vor allem Netz-Stars, die auch ihre Kinder online präsentieren, bringen den ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darsteller auf die Palme. Deshalb bekam auch schon seine Ex-Serien-Kollegin Anne Wünsche (28) gelegentliche Seitenhiebe von ihm verpasst. Jetzt packt der Hamburger allerdings plötzlich pikante Details über seine Verbindung zu der zweifachen Mutter aus!

In einem Instagram-Livestream gemeinsam mit Oliver und dessen Frau Amira (27) echauffiert sich Jan einmal mehr über Anne. "Auf jeder Sperma-Party bekommt die ein neues Kind, ey. Ich kriege zu viel mit der Alten und immer das Kind da im Bild", macht der DJ seinen Ärger darüber, dass die Schauspielerin sich immer wieder gemeinsam mit ihren Kids vor der Handykamera zeigt, Luft. "Und jetzt verrate ich euch mal was. Damit kann ich jetzt eigentlich auch Instagram löschen: Ich hatte was mit der, ja", haut Jan im Livestream plötzlich raus.

Als Oli und Amira sich daraufhin kaputtlachen, ergänzt der Producer: "Ja, es ist so! Vor acht Jahren habe ich der Anne Wünsche ordentlich was vor die Badehose geknallt." Anne selbst äußerte sich zu der vermeintlich gemeinsamen Intimvergangenheit bisher nicht.

Instagram / jan_leyk_official Jan Leyk mit seinem Hund Bruno

Instagram / oliverpocher Die Pochers und Jan Leyk im Livestream

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche 2020



