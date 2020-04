Seltenes privates Pic von Michael Bublé (44) und seiner Tochter! Im Sommer 2018 kam das dritte Kind des Ausnahmetalents auf die Welt. Nach den Söhnen Noah (6) und Elias (4) konnten der Sänger und seine Frau Luisana Lopilato (32) sich diesmal über eine Tochter freuen. Fotos von der kleinen Vida sucht man auf Michaels Social-Media-Kanälen aber vergebens – bis jetzt: Auf einem neuen Bild gibt der "Love You Anymore"-Interpret Einblicke in eine Spielstunde mit seiner Prinzessin!

"QuaranTea-Time", schrieb der Musiker auf Instagram und zeigt mit dem dazugehörigen Bild, was er mit diesem Wortspiel meint: Die Zeit in der Quarantäne nutzt der 44-Jährige offenbar nur zu gern, um mit seiner Drittgeborenen zu spielen. Seine Follower wissen diesen privaten Einblick zu schätzen und überhäufen den Familienvater in den Kommentaren mit liebevollen Worten. Nach wenigen Stunden hatte der Post schon über 125.000 Likes – deutlich mehr als Michael üblicherweise für seine Beiträge bekommt.

Für gewöhnlich gibt es auf seinem Instagram-Profil nur offizielle Fotos von seinen Auftritten zu sehen – und diese postet der Grammy-Preisträger nicht einmal selbst. Der Grund: Michael sei früher ein Narzisst gewesen. Aus Liebe zu seinen Kindern habe er deshalb auch seine Social-Media-Kanäle abgegeben. Diesen Prozess bezeichnete der Musiker im Interview als "philosophische Transformation".

Getty Images Michael Buble und Luisana Lopilato im September 2016

Instagram / michaelbuble Michael Bublé

Getty Images Sänger Michael Bublé



