Achtung, Nachwuchs-Hottie: Seit Dezember 2019 gehört der aufstrebende Schauspieler Jörn Lehmann zur festen Besetzung der beliebten RTL2-Vorabend-Soap Berlin - Tag & Nacht. Dort spielt er den 20-jährigen Denny, dessen Traum es ist, Mechatroniker zu werden. Auch wenn es in Sachen Karriere noch etwas holprig zugeht, scheint Denny in der Hauptstadt schon seine große Liebe in Freundin Lilli gefunden zu haben. Mit Promiflash plauderte Jörn nun über seine Rolle.

"Denny ist eher der vernünftige Typ. Er ist für Spaß zu haben, aber hat genauso seine Zukunft im Blick. Sein Traum ist es, später eine eigene Autowerkstatt zu besitzen und dort so oft es geht zu schrauben. Er ist der festen Überzeugung, dass man alles schaffen kann, wenn man nur will", verriet der bekennende Yogi im Promiflash-Interview über seinen Charakter innerhalb der Serie. Weiter gab Jörn an, dass seine Rolle aber nicht nur die Arbeit im Kopf hat, sondern auch einfach eine schöne Zeit in Berlin haben will. Seine Freundin ist dagegen eher ein Party-Girl, weswegen die beiden öfter miteinander streiten.

Weiter offenbarte Jörn, dass er durch Zufall in die Schauspielerei gestolpert sei. Er habe in Köln mit seiner damaligen Freundin zusammengewohnt und als die Beziehung plötzlich in die Brüche ging, musste er bei ihr ausziehen. Der Sport-Freak ergriff die Chance, um in Berlin neu anzufangen.

Instagram / joernlehmann_ Jörn Lehmann, 2020 in Köln

Instagram / joernlehmann_ Jörn Lehmann, Schauspieler

Instagram / joernlehmann_ Jörn Lehmann



