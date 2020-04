Dass sich Thomas und Bianca trennen, hätte wohl niemand geahnt: Von Anfang an schien die Chemie bei den Bauer sucht Frau-Singles zu stimmen. Doch nach den Dreharbeiten sei dem Landwirt klar geworden, dass etwas zum ganz großen Glück fehle. Er beendete die noch so frische Beziehung, ehe sie richtig Fahrt aufgenommen hatte. Bianca konnte es kaum fassen: Besonders der Grund, den er für seinen Schlussstrich genannt habe, sei für sie nicht nachvollziehbar.

Eine Woche vor Weihnachten habe ihr Thomas einen Brief geschrieben, erinnert sich Bianca im Special Bauer sucht Frau – Was ist auf den Höfen los? "Als der Brief kam und ich den Absender gelesen habe, wusste ich's sofort. Das war ein Schock." Die Begründung für das plötzliche Liebesaus? Der Funke sei einfach nicht übergesprungen. "Das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht. Bei mir schon. Und ich bin davon ausgegangen, dass es bei ihm auch so war. Das hat er mir in der ganzen Zeit einfach gezeigt." Die Thüringerin habe sich sämtliche Gründe vorstellen können: "Aber nicht, dass der Funke nicht übergesprungen ist. Da war ich sehr traurig."

Zu einem klärenden Gespräch sei es bis heute nicht gekommen. "Ich musste das für mich erst mal verarbeiten. Wir haben dann erst mal überhaupt keinen Kontakt mehr gehabt." Die Hoffnung auf ihr persönliches Happy End aufgeben komme für die Blondine aber trotz der Bauern-Pleite nicht infrage. "Ich wünsche mir für mich und meine Familie, dass es vielleicht doch noch einen Herzensmenschen gibt. Irgendwann, irgendwo", gibt sich Bianca optimistisch.

Anzeige

TVNOW / Guido Engels Thomas W., Viehhändler und "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2019

Anzeige

Instagram / willms.thomas Bauer Thomas im April 2020

Anzeige

TVNOW / Andreas Friese Kai, Bianca, Thomas, Thomas, Christina, Christian und Christopher von "Bauer sucht Frau" 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de