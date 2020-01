Alle Bauer sucht Frau-Fans müssen jetzt ganz stark sein, denn eines der Traumpaare der vergangenen Staffel geht fortan getrennte Wege: Bei Bauer Thomas und seiner Bianca ist alles aus und vorbei! Noch während der Hofwoche wirkten die beiden Tattoo-Liebhaber total angetan voneinander und erschienen beim großen Wiedersehen im Zweierpack. Sie hatten sich zwischenzeitlich sogar eine Liebestätowierung stechen lassen! Doch auf Wolke sieben verharrten sie letztendlich doch nur vier Monate lang.

Gegenüber Bild bestätigte der Rinder- und Pferdezüchter nun: "Ich habe ihr einen langen Brief geschrieben, wir sind kein Paar mehr." Dabei hatte der 48-Jährige noch überlegt, zu der 44-Jährigen von Aurich nach Thüringen zu ziehen. Woran es lag, erklärte der Farmer ebenfalls. "Sie ist eine tolle Frau, und wir hatten ganz viel Spaß miteinander. Aber bei mir fehlte am Ende der letzte Funke, die letzte Gier. Ich finde das auch total schade."

Wie Bianca diesen Brief wohl aufgefasst hat? Immerhin verstand sich der "Bad Boy" sogar prächtig mit ihrer Familie. Während es ihr Herzbauer von Anfang an eher gemächlich angehen lassen wollte, konnte es der Blondine gar nicht schnell genug gehen. "Man muss sich auch irgendwann mal entscheiden, was man möchte, und es gibt halt nur zwei Wege: Entweder hab ich mein Herz geöffnet und ich will das oder halt nicht", lauteten ihre Worte schon beim Hoffest mit Moderatorin Inka Bause (51).

TVNOW / Guido Engels Thomas W., Viehhändler und "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2019

Anzeige

TVNOW / Andreas Friese Kai, Bianca, Thomas, Thomas, Christina, Christian und Christopher von "Bauer sucht Frau" 2019

Anzeige

TVNOW / Guido Engels "Bauer sucht Frau"-Moderatorin Inka Bause beim Scheunenfest 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de