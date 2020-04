Macht Amira Pocher (27) ihrem Mann Oli (42) demnächst Konkurrenz? Der Wiltzbold ist seit Jahren dick im Geschäft und bringt seine Follower momentan vor allem durch seinen zahlreichen Influencer-Parodien zum Lachen. Was viele vielleicht nicht wussten: Auch seine Frau hat richtig komödiantisches Talent. Das beweist ein kurzes Video eines spontanen Stand-up-Auftritts, das Oli vor Kurzem geteilt hat. Es kam offenbar so gut an, dass die gelernte Make-up-Artistin jetzt jede Menge Angebote bekam.

Das verriet das Paar jetzt in seinem Podcast Die Pochers hier. Demnach sei Amira unter anderem für ein Zeltfest angefragt worden, aber das hätte sie direkt abgesagt – für Oli vollkommen unverständlich "Du machst das doch richtig gut", lobte er seine Frau. Doch die fühlt sich auf der Bühne einfach nicht so richtig wohl. "Ich habe Angst und ich bin nervös, das ist nicht meine Passion", erklärte sie.

Besteht also keine Hoffnung auf ein Stand-up-Comeback von Frau Pocher? Im weiteren Gespräch gab sie zu: "Ich glaube, wenn ich ein Programm hätte, bei dem ich zu hundert Prozent sicher bin, dass es richtig lustig ist..." Dann fiel ihr Oli auch schon ins Wort. "Also gibt es doch ein kleines Hintertürchen", freute er sich.

Adolph,Christopher Amira und Oliver Pocher

Getty Images Amira Pocher im März 2019 in Düsseldorf

Splash Amira und Oliver Pocher, September 2019



