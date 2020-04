Großer Meilenstein für Lena Dunham (33): Die Schauspielerin, die unter anderem für ihre Rollen in Filmen wie "Once Upon a Time... in Hollywood" oder "My Entire High School Sinking Into the Sea", sowie ihren Kultcharakter in der Serie "Girls" bekannt ist, hat Grund zu feiern. Lena hatte vor einigen Jahren nämlich stark mit dem Hollywood-Druck zu kämpfen und konsumierte deswegen des Öfteren Drogen und Alkohol. Jetzt offenbarte die Leinwand-Bekanntheit ihren Social-Media-Followern aber einen persönlichen Erfolg.

In einem Instagram-Post feierte sie ihr zweijähriges Jubiläum ohne Alkohol und Drogen. "Es ist ein Wunder, das ich nicht für selbstverständlich halten kann, egal wie sehr ich es versuche. Vor zwei Jahren hätte ich nicht gedacht, dass ich nüchtern werden muss", schrieb sie in dem Bildbeitrag. Sie habe in den vergangenen 48 Monaten eine leise Stimme im Kopf gehabt, die sie ständig daran erinnert habe, nicht aufzugeben. Der Verzicht hat sich auf jeden Fall gelohnt, denn Lena wirkt glücklicher denn je.

Jüngst gab Lena noch ein anderes Detail aus ihrem Privatleben preis. Tatsächlich war die "Girls"-Darstellerin mal einige Zeit mit einem Unbekannten verlobt. Sie machte die Beziehung erst, nachdem sie in die Brüche gegangen war, öffentlich.

Getty Images Lena Dunham, TV-Darstellerin

Getty Images Lena Dunham bei der "Once Upon a Time... in Hollywood"-Premiere 2019 in London

Getty Images Schauspielerin Lena Dunham, 2019



