Lena Dunham lehnt Hauptrolle aus Sorge vor Bodyshaming ab!

Lena Dunham (38) musste in der Vergangenheit viel Kritik über sich und ihren Körper ergehen lassen. Mittlerweile lässt sich die Regisseurin das nicht mehr gefallen – doch damit es erst gar nicht so weit kommen muss, traf sie eine wichtige Entscheidung: In ihrer neuen Serie "Too Much" wird Lena dieses Mal keine Hauptrolle übernehmen! "Physisch war ich einfach nicht in der Lage, meinen Körper noch einmal sezieren zu lassen. Ich glaube auch, dass ich nicht gewillt war, noch einmal so eine Erfahrung zu machen, wie ich sie mit 'Girls' an diesem Punkt meines Lebens gemacht hatte", erklärt die Beauty im The New Yorker-Interview. Stattdessen besetzt sie die Rolle mit Megan Stalter, doch es sei ihr sehr schwergefallen, sich diesen Schritt erst einmal einzugestehen.

Hin und wieder bietet die "Girls"-Berühmtheit den Hatern, die sie mit abwertenden Kommentaren konfrontieren, die Stirn. Das verbucht sie mittlerweile als eigenen kleinen Gewinn, wie sie im Interview erklärt: "Ich dachte immer, dass Gewinnen bedeutet, dass man einfach weitermacht und es einem egal ist, was andere denken... Ich habe vergessen, dass Gewinnen eigentlich nur bedeutet, sich selbst zu schützen und das zu tun, was man tun muss, um weiterzuarbeiten." In Ruhe arbeiten ist das Einzige, was Lena wolle. Dabei fühle sie sich mächtig. Um diese Ruhe zu bewahren, sei es für sie eigentlich das Beste, sich von den sozialen Medien fernzuhalten. Die Golden-Globe-Gewinnerin habe erkannt, dass sie sich dort nicht so verhalten kann, wie sie es gern tun würde.

Lenas Hater schrecken vor nichts zurück. Nach der heimlichen Heirat mit ihrem Partner Luis Felber teilte Lena niedliche Bilder von ihrer Hochzeitsfeier. Einigen Usern fiel jedoch nichts Besseres ein, als fiese Sprüche bezüglich ihres Gewichts zu äußern. Die New Yorkerin konterte mit einer Ansage: "Eine Sache, in der ich ein Problem sehe – vor allem, weil ich nicht will, dass sich das in den Köpfen anderer Frauen und Menschen festsetzt – ist die, dass ich mich wohl schämen sollte, weil sich mein Körper verändert hat, seitdem ich zuletzt im TV war." Abschließend fügte sie hinzu: "Wann hören wir endlich auf, dünn zu sein mit Gesundheit und Glück gleichzustellen?"

Anzeige Anzeige

Getty Images Lena Dunham bei der Berlinale 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / lenadunham Luis Felber und Lena Dunham, Ehepaar seit 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Lena dieses Opfer bringt? Das muss eine schwere Entscheidung gewesen sein. Doch es ist das Richtige, wenn sie sich dadurch besser fühlt. Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht so ganz. Sie sollte darüberstehen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de