Lena Dunham und Luis' Ehe begann mit einem One-Night-Stand

Lena Dunham (38) hat ihre Follower auf Social Media mit einer pikanten Enthüllung zur Feier ihres dritten Hochzeitstags überrascht: In einem Instagram-Post verrät die "Girls"-Darstellerin, dass ihre Liebesgeschichte mit Ehemann Luis Felber mit einem One-Night-Stand begann! "Herzlichen Glückwunsch zum dritten Hochzeitstag mit dieser Indie-Sleaze-Ikone, dem einzigen Hetero-Mann, mit dem ich jemals ein Haus teilen konnte, meinem Mitarbeiter, Hausmeister, Liebhaber und Kumpel", freut sich Lena unter einer niedlichen Collage und witzelt außerdem: "PS: Das ist dein Zeichen, deinen One-Night-Stand zu heiraten (aber nur, wenn er dazu bereit ist.)"

Dabei klang ihre ursprüngliche Liebesgeschichte ein wenig romantischer. Lena und Luis verbrachten bei ihrem ersten Treffen mehrere Stunden miteinander, wie der Musiker selbst gegenüber New York Times verriet: Die beiden spazierten durch London, tauschten sich aus und stellten schnell eine besondere Verbindung fest. "Es war ein Blind Date. Ein gemeinsamer Freund hat es eingefädelt, und das erste Mal, als wir uns trafen, hörten wir für ungefähr acht Stunden nicht auf, miteinander zu reden", erinnerte sich Luis in dem Interview. Nur wenige Monate nach diesem Treffen zogen sie zusammen und sind seitdem unzertrennlich.

Nach nicht mal einem Jahr Beziehung läuteten bei der 38-Jährigen und ihrem Liebsten schließlich die Hochzeitsglocken. Im Laufe ihrer Beziehung wurden Lena und Luis nicht nur privat ein unschlagbares Team, sondern auch beruflich. Luis' Musikvideo zu "Tucked in Tight" wurde von Lena gedreht, und er komponierte die Musik für ihren Film "Sharp Stick". Aktuell arbeiten sie gemeinsam an der Netflix-Serie "Too Much".

Getty Images Lena Dunham und ihr Ehemann Luis Felber

Getty Images Luis Felber und Lena Dunham im Juli 2022

