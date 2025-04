Niedliche Schnappschüsse: Lena Dunham erkundet Pig Beach

Lena Dunham (38) teilt lustige Schnappschüsse von ihrer Reise mit ihren Followern im Netz. Die Schauspielerin urlaubt aktuell auf den Bahamas, gemeinsam mit ihrem Partner und ihrer Familie. Dabei hat es Lena eine Touristenattraktion ganz besonders angetan: Pig Beach, ein Strandabschnitt der Insel Big Major Cay, der von schwimmenden Schweinen bewohnt wird. Ein Clip zeigt die "Girls"-Bekanntheit, wie sie mit den knuffigen Tieren Freundschaft schließt, auf einem Foto hält sie sogar ein kleines Ferkel im Arm. "Fast hätte ich neun Ferkel in eine Reisetasche gestopft, aber ich nehme die Warnungen am Flughafen über Obst und Vieh verdammt ernst", scherzt sie unter dem Beitrag auf Instagram.

Auf einer anderen Aufnahme kuschelt Lena jedoch nicht mit den niedlichen Schweinchen, sondern mit ihrem Ehemann Luis Felber. Die Drehbuchautorin und der Musiker lernten sich 2021 kennen und gaben sich noch im selben Jahr das Jawort. Im vergangenen Jahr plauderte Lena anlässlich ihres Jahrestages ein wenig über ihre Kennenlerngeschichte aus. "Herzlichen Glückwunsch zum dritten Hochzeitstag mit dieser Indie-Sleaze-Ikone, dem einzigen Hetero-Mann, mit dem ich jemals ein Haus teilen konnte, meinem Mitarbeiter, Hausmeister, Liebhaber und Kumpel", schrieb sie unter einer niedlichen Collage auf Instagram und fügte hinzu: "PS: Das ist dein Zeichen, deinen One-Night-Stand zu heiraten (aber nur, wenn er dazu bereit ist.)"

Lena wurde 2012 mit ihrer Fernsehserie "Girls" zum weltweiten Star. Die US-Amerikanerin fand damals Inspiration in Serien wie Sex and the City und Gossip Girl und verband dies mit autobiografischen Elementen. Für ihr Schaffen wurde sie mit zwei Golden Globes ausgezeichnet und war für einen Emmy nominiert. 2013 wurde sie sogar vom Time-Magazin als einer der 100 einflussreichsten Menschen der Welt genannt. 2017 endete die Serie nach 62 Folgen und sechs Staffeln.

Anzeige Anzeige

Instagram / lenadunham Lena Dunham und ihr Ehemann Luis Felber

Anzeige Anzeige

Getty Images Lena Dunham bei der Berlinale 2024

Anzeige Anzeige