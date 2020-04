Khloe Kardashian (35) platzt vor Mutterstolz: Ihre Tochter True Thompson (2) feierte am Sonntag ihren zweiten Geburtstag. Aufgrund der aktuell kritischen Gesundheitslage fällt die große Sause mit zahlreichen Gästen leider aus. Das hindert das TV-Sternchen aber nicht daran, seinen Nachwuchs mit allerhand Geschenken und Liebe zu überhäufen. Und auch wenn der Rest der Familie der Kleinen nicht persönlich gratulieren kann, hinterließ er im Netz ganz besonders süße Grüße.

Tante Kim Kardashian (39) postete auf ihrem Instagram-Account eine Reihe von Fotos von dem Geburtstagskind. "Meine süße True, alles Gute zu deinem zweiten Geburtstag. Ich wünschte, wir könnten alle bei dir sein und feiern", schrieb sie dazu. Auch Oma Kris Jenner (64) verfasste ein paar liebevolle Zeilen für ihre Enkelin: "Herzlichen Glückwunsch an unseren Goldschatz True. Du bist so eine Bereicherung für unsere Leben. Du bist so ein Sonnenschein und ich kann es kaum erwarten, die Feier nachzuholen."

Auch Tante Kylie Jenner (22) und deren Töchterchen Stormi Webster (2) haben an Trues Ehrentag gedacht. Die Make-up-Unternehmerin teilte in ihrer Story einen Clip von dem Geburtstagsständchen, das sie und Stormi für ihre Nichte geträllert haben. Papa Tristan Thompson (29) postete auf seinem Account lediglich ein Foto mit der Zweijährigen und versah den Beitrag mit einem Herz-Emoji.

Anzeige

Instagram / khloekardashian True Thompson an ihrem zweiten Geburtstag

Anzeige

Instagram / khloekardashian Kim Kardashian mit ihrer Nichte True Thompson

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Stormi Webster im März 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de