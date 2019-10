Trisha Paytas (31) zählt zu den polarisierenden Persönlichkeiten auf YouTube. Mit ihren freizügigen Musik-Videos, ihren Troll-Aufnahmen vom Küchenboden oder den Diss-Clips gegen einstige Bettgenossen sahnte die vollbusige Powerblondine zahlreiche Klicks auf der Plattform ab. In ihrem neuesten Video zeigt sich Trisha nun allerdings von ihrer verletzlichen Seite und überrascht ihre Fans mit einem ganz persönlichen Outing: Die ehemalige UK-Promi Big Brother-Teilnehmerin teilt ihren Followern mit, Transgender zu sein!

In einem aktuellen YouTube-Clip erzählt die Netz-Bekanntheit, dass sie sich seit ihrem fünften Lebensjahr ihrem Geschlecht nicht zugehörig gefühlt habe. "Ich gehe jetzt auch zu einem Therapeuten, der auf Geschlechtsidentität spezialisiert ist, mit dem ich seit sechs Monaten rede", erzählte sie unter Tränen ihrer Community und fügte hinzu: Ich hätte davor niemals gesagt, dass ich transgender bin, denn ich habe gemachte Brüste und eine Vagina. In den Köpfen vieler bin ich also eine Frau. Ich habe ihm gesagt: 'Ich fühle mich aber männlich.'" Trishas Fans reagierten wenig verständnisvoll auf das Outing – denn sie habe ihnen zu oft etwas wegen ihrer Sexualität vorgemacht. Darauf nahm die Ex von Schauspieler Jason Nash (46) bereits in einem Clip Bezug: "Ich habe Angst vor diesem Outing, denn ich habe in der Vergangenheit schon sehr oft Sachen gesagt, die ich nicht so gemeint habe. Aber das ist etwas, hinter dem ich voll und ganz stehe."

Positiven Zuspruch bekam Trisha hingegen von Netz-Kollegin Gigi Gorgeous (27), die sich selbst ebenfalls so fühlte, als habe sie den falschen Körper und mittlerweile als glückliche Trans-Frau lebt. "Gigi hat mich angerufen und gesagt: 'Niemand kann dir sagen, dass du kein Transgender bist, wenn du es doch in deinem Herzen fühlst'", so Trisha.

Instagram / trishapaytas Trisha Paytas, YouTube-Star

Instagram / trishapaytas Trisha Paytas, YouTube-Star

Instagram / gigigorgeous Gigi Gorgeous, Transgender-Model

