Bibi Claßen (27) muss zugeben: Die Beziehung mit ihrem Ehemann Julian (26) war eine völlig andere, als sie noch keine Eltern waren! Im Oktober 2018 änderte sich das Leben des YouTuber-Pärchens, denn Söhnchen Lio (1) wurde geboren. Seitdem versuchen die beiden, ihre Netz-Karriere und das Eltern-Dasein unter einen Hut zu bekommen. Der Knirps sollte zudem kein Einzelkind bleiben – vor Kurzem kam Töchterchen Emily zur Welt. Jetzt spricht Bibi Klartext: Zeit in trauter Zweisamkeit haben sie und ihr Liebster kaum noch!

In einem neuen YouTube-Video beantwortet die 27-Jährige Fragen ihrer Zuschauer. Eine davon ist, ob sie ihr Leben vor fünf Jahren vermissen würde – in ihrer Antwort nimmt die Influencerin auch Bezug auf ihr Liebesleben: "Was definitiv sehr zurückgegangen ist, ist die Zweisamkeit zwischen Julian und mir. Beziehungsweise, dass man einfach mal frei hat zu zweit – um zu chillen, zu spielen, ins Kino zu gehen oder so etwas." Auch wenn die Kleinen mittags schlafen, hätten die beiden keine Zeit, denn dann würden sie Videos drehen oder dringenden Papierkram erledigen.

Zudem vermisse das Duo das Ausschlafen – aber für die Kids nehmen Bibi und Julian das gern auf sich: "Wenn der Lio mich Mama nennt, dann ist es so schön, das kann man gar nicht beschreiben", schwärmt die Kölnerin im Clip. Ziemlich fest stehe aber dennoch, dass sie kein drittes Kind wollen. "Ich kann zwar nicht in die Zukunft blicken, aber zurzeit sind zwei Kinder genug", zeigte sich die ehemals gute Freundin von Dagi Bee (25) schon im Januar kurz vor der Geburt ihrer Tochter gegenüber Bunte überzeugt.

