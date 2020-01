Die YouTube-Queen Bibi Claßen (26) kann es kaum erwarten, zum zweiten Mal Mama zu werden – bleibt es für sie bei zwei Kindern? Anfang November gab die Influencerin die schönen Neuigkeiten bekannt, dass sie und ihr Ehemann Julian (26) nach Söhnchen Lio (1) noch einmal Nachwuchs bekommen. Seitdem teilt die 26-Jährige regelmäßig Schwangerschafts-Updates mit ihrer Fangemeinde. Schon vor der Geburt stehe für Bianca aber erstmal fest: Zwei Kinder sind fürs Erste genug!

"Wir sind zurzeit ganz happy. Wir freuen uns, dass wir dann einen Jungen und ein Mädchen haben. Ich kann zwar nicht in die Zukunft blicken, aber zurzeit sind zwei Kinder genug", stellte Bibi jetzt im Interview mit Bunte fest. Ein Grund dafür, dass das YouTuber-Pärchen die Rasselbande vorerst nicht weiter ausbauen möchte, könnte der Stress sein, den sie als Geschäftsfrau hat. Immerhin lädt die Blondine nicht nur wöchentlich Videos hoch, sondern hat außerdem einen vollen Terminkalender durch Meetings mit Werbepartnern und ihre eigenen Beauty-Produkte.

Dafür sei das zweite Baby aber in jedem Fall ein Wunschkind: Kurz nachdem die beiden Kölner im Netz verraten haben, dass sie nochmal Eltern werden, erzählten sie auch, dass es ihnen wichtig war, dass Lio ein Geschwisterchen bekommt. "Keiner von uns ist ohne Geschwister groß geworden", verglich Julian seine Kindheit mit der seines Sohnes. Mittlerweile ist Bibi in der 31. Schwangerschaftswoche – allzu lange dauert es also nicht mehr, bis der Knirps sein Schwesterchen kennenlernen darf.

Instagram / bibisbeautypalace YouTuberin Bibi Claßen, Juli 2019

Anzeige

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen mit ihrem Söhnchen Lio, Januar 2020

Anzeige

Instagram / julienco_ Julian und Lio Claßen im Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de