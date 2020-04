Bibi (27) und ihr Mann Julian Claßen (26) könnten mit ihrem zweiten Kind kaum zufriedener sein! Am 20. März erblickte Töchterchen Emily das Licht der Welt. Das kleine Mädchen und ihr älterer Bruder Lio Claßen (1) machen die beiden YouTuber zu stolzen Eltern. Mit nervigem Babygeschrei hat das Paar allerdings nicht zu kämpfen – ganz im Gegenteil: Die Webstars schwärmen von der ruhigen Art ihrer Zweitgeborenen!

"Ich weiß nicht, was wir für ein Gen haben, aber unsere Kinder sind einfach ruhig und schlafen unglaublich viel", verriet Julian in seinem neuen YouTube-Video. Dieses Glück wissen er und seine Liebste zu schätzen. Sie hätten beide nicht damit gerechnet, dass der Alltag mit zwei kleinen Kindern so entspannt verläuft. "Die Emmi ist schon auch relativ viel wach, das war bei Lio früher gar nicht so", erinnerte sich Bibi. Doch statt zu meckern schaut das Baby manchmal einfach stundenlang entspannt durch die Gegend.

Dabei habe die Hebamme dem jungen Paar kurz nach der Entbindung im Krankenhaus noch ganz andere Szenen prophezeit: "Sie meinte, das zweite Kind wird jetzt ohne Ende schreien", erzählte der 26-Jährige.

Bibi Claßen mit Tochter Emily

Bibi Claßen mit Ehemann Julian und Sohn Lio

Julian und Bibi Claßen



