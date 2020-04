Liz Kaeber (27) hat sich von ihrer Mähne getrennt! Normalerweise ist die Influencerin sehr stolz auf ihre langen Haare und präsentiert diese regelmäßig im Netz. Jetzt zeigte sich die Ex-Bachelor-Kandidatin ganz überraschend mit kürzeren Haaren auf Social-Media. Von ihren Extensions ist nichts mehr zu sehen. Was steckt hinter der spontanen Verwandlung? Und ist die Influencerin eigentlich glücklich mit der neuen Frisur?

In ihrer Insta-Story überraschte Liz nun ihre Fans nicht nur mit einem frischen Look, sie verriet auch gleich, warum sie sich von ihrer Mähne verabschiedet hat: "Die Haare waren am Ende viel zu fusselig, jetzt können sie wieder gesund nachwachsen", erklärte Liz. Trotz des ungewohnten Anblicks habe sich die 27-Jährige bereits an ihr neues Spiegelbild gewöhnt: "Ich weiß nicht, wann ich sie das letzte Mal so kurz getragen habe. Aber bisher gefällt es mir ganz gut", kommentierte sie ihr neues Ich. Für den Reality-TV-Star sei das der erste Haarschnitt, den sie an sich selbst ausprobiert habe, und das sogar ganz ohne Hilfe. Mit dem Ergebnis sei Liz auf jeden Fall zufrieden.

"Es war eine gute Entscheidung", resümierte die Beauty. Ihren neuen Haarstyle werde sie auch gleich in Szene setzen, so Liz. Hinter der Kamera stehe dann ihr Mann Nick und sorge dafür, dass die Bilder perfekt werden.

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber im April 2020

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber im April 2020

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber und Nick Maerker



