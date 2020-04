Was für eine schöne Ausnahme! Seit fast zwei Jahren ist Influencerin Liz Kaeber (27) mit ihrer großen Liebe Nick Maerker verheiratet. Zwar lässt die Bachelor-Gewinnerin von 2015 ihre Follower im Netz an ihrem Leben teilhaben, doch Bilder mit ihrem Ehemann findet man kaum bis gar nicht auf ihrem Insta-Profil. Umso mehr werden ihre Fans wohl dieses Posting zu schätzen wissen: Liz veröffentlichte nun ein Knutsch-Bild mit ihrem Schatz aus den Flitterwochen!

Ihre Hochzeit fand zwar schon 2018 statt, doch Liz und Nick holten erst vor Kurzem ihren Honeymoon nach. Der Liebestrip führte die Eheleute auf die Malediven, wo dieser schöne Schnappschuss entstand: Auf Instagram veröffentlichte die 27-Jährige ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sich die Turteltauben vor einer malerischen Strandkulisse innig küssen. Zu dem romantischen Pic schrieb die Blondine verliebt: "Du hast gesagt, du wirst bleiben und du bist geblieben – und dafür werde ich dich ewig lieben."

Gegenüber Promiflash erklärte Liz, warum man ihren Gatten so selten auf ihrem Account sieht. "Wir haben beide unsere Ehe noch nie groß in die Öffentlichkeit gezogen. Ich glaube, so soll es auch bleiben", sagte sie im Interview dazu.

Alexander Hassenstein / Getty Images Nick Maerker und Liz Kaeber bei der GLOW Beauty Convention 2017

Instagram / Nick_maerker Nick Maerker und Liz Kaeber

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber, Influencerin



