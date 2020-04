Über dieses Kennenlernen hat sich Herzogin Kate (38) besonders gefreut! Als Mitglied der britischen Königsfamilie trifft die dreifache Mama oft berühmte und bedeutende Personen. Ob Hollywoodstars, Royals oder Politiker – die Frau von Prinz William (37) hat schon viele Promi-Hände geschüttelt. Eine Begegnung fand die Herzogin dabei ganz besonders interessant: Kate hat sich am meisten darüber gefreut, den Dokumentarfilmer David Attenborough zu treffen.

Das verriet die 38-Jährige jetzt in einem Videochat mit einer Schule. Kate und William haben sich online mit Schülern und Mitarbeitern der Casterton Primary Academy in Lancashire unterhalten. Dabei hatten die Kids auch die Möglichkeit, dem Royal-Paar einige Fragen zu stellen. "Die Kinder haben gefragt, wer die tollste berühmte Person war, die sie je getroffen haben. Das werden sie bestimmt nicht oft gefragt", meinte Anita Ghidotti, die bei dem Videochat dabei war, zu dem Magazin Hello!. Kates Antwort kam prompt: Für sie sei das David Attenborough gewesen.

Aber warum ausgerechnet der Filmemacher? David dreht bereits seit Jahren die Dokumentarreihe "Blue Planet" – und genau davon sei ihr Ältester, Prinz George (6), regelrecht fasziniert, erklärte Kate. Deshalb sei das Treffen mit David für sie so besonders gewesen.

Getty Images Prinz William, Herzogin Kate und David Attenborough in Birkenhead

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate bei einem Videochat mit Schülern der Casterton Primary Academy

