Prinz William (37) und Herzogin Kate (38) halten intensiven Kontakt zu ihrem Volk, vor allem in angespannten Zeiten! Das Paar befindet sich derzeit auf seinem Landsitz in Norfolk an der Südküste von Wales und wartet dort anscheinend auf eine Entspannung der aktuellen Lage. Ihren royalen Pflichten kommen die beiden aber weiterhin nach. Statt dem üblichen Händeschütteln ließen sich die beiden etwas anderes einfallen: Sie starteten einen Video-Chat.

Auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichten William und Kate nun ein Video, in dem sie Schüler der Casterton Primary Academy in Lancashire virtuell trafen und ihnen ihren Dank aussprachen. Die Royals lobten den Einsatz der Mitarbeiter des staatlichen Gesundheitsdienstes NHS und der Lehrer in den letzten Wochen. In der Schule werden Kinder von Eltern unterrichtet, die weiterhin zur Arbeit gehen, darunter Krankenpfleger und Ärzte. Kate schien begeistert davon, sie nannte es "fantastisch". In ihrem Video-Anruf zeigten sich die beiden nicht nur dankbar, sondern auch sehr locker und fröhlich. Das einstündige Gespräch leitete Kate mit den Worten ein: "Wie sind eure Namen? Es ist sehr schön, euch zu treffen. Ich bin Katherine und neben mir sitzt William."

Für die Kids war dieser Chat ebenfalls eine willkommene Abwechslung: Sie plauderten eifrig mit William und Kate. Dabei trugen die Schüler anlässlich der Osterfeiertage rosa Hasenohren aus Plüsch und zeigten den Royals stolz ihre gemalten Bilder.

