Ist Loredana Wollny (16) etwa glücklich vergeben? Das Liebesleben der jüngsten Tochter von Silvia Wollny (55) wirft bei ihren Fans regelmäßig Fragen auf, denn: Obwohl der Teenager dazu neigt, mit gleichaltrigen Jungs vertraute Schnappschüsse zu teilen und die verdächtigen Uploads stets auch noch mit emotionalen Bildunterschriften ziert, stellten sich die meisten dieser Boys letztlich als gute Freunde heraus. Doch jetzt ist ein neuer junger Mann an der Seite der Reality-TV-Bekanntheit zu sehen – und die Community ist sich sicher: Mit ihm ist Loredana zusammen!

Das Foto auf dem Instagram-Account der Blondine spricht in den Augen ihrer Fans mehr als tausend Worte. Denn der Beitrag zeigt Loredana eng an einen Jungen gekuschelt, dabei macht sie einen Kussmund und hält die Hand ihres vermeintlichen Partners. "Das Paradies besteht aus vielen kleinen Augenblicken des Glücks. Mein Glück bist du", lautet ihre rührende Anmerkung dazu. In den Kommentaren wimmelt es nur so vor Glückwünschen und Emojis: "Ihr seid so süß", "Ihr passt so toll zusammen. Schönes Pärchen" und "Viel Glück", heißt es darin.

Bislang klärte die Influencerin ihren Beziehungsstatus nicht explizit auf. Rocco ist jedenfalls kein neuer Gast auf ihren Bildern: Er taucht schon seit Monaten auf den Uploads der Promi-Tochter auf. Denkt ihr, dass die beiden ein Paar sind? Stimmt ab!

Instagram / loredanawollny2542/ Loredana Wollny, TV-Star

Instagram / loredanawollny2542 Loredana und Rocco im März 2020

Instagram / loredanawollny2542 Rocco und Loredana Wollny



