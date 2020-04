In dem Kuppel-Format Bachelor in Paradise hatte Natalie Stommel wenig Glück in der Liebe. Ihr Favorit Michael Bauer (29) servierte die Influencerin nur kurz nach dem großen Paradies-Finale in Thailand ab – und zwar für seine nun aktuelle Freundin Stephanie Lindner. Seitdem war Natalie nicht gut auf Michi zu sprechen. Jetzt gibt sie preis, was sie mittlerweile über ihre Erlebnisse in der Show denkt.

Gegenüber Promiflash hat die Beauty aus dem Nähkästchen geplaudert und ihre Teilnahme an dem beliebten RTL-Format Revue passieren lassen: "Die Zeit werde ich natürlich nie vergessen. Positiv wie auch negativ!" Trotzdem sei es schwierig für sie, in Worte zu fassen, was sie mittlerweile über ihre dortigen Erlebnisse denke und fühle. "Ich habe in der Zeit viel über mich gelernt. Außerdem bringt einen jede Erfahrung, die man im Leben macht, weiter", gab sich die 30-Jährige reflektiert. Im Nachhinein freue sie sich, dort eine tolle Freundin gefunden zu haben, die sie ohne das TV-Format wohl nie kennengelernt hätte: Denn sie und Carina Spack (23) stehen sich seit ihrer gemeinsamen Zeit in Thailand sehr nahe.

In der Liebe läuft es für Natalie mittlerweile wieder blendend: Sie und ihr neuer Freund Sascha schweben zurzeit auf Wolke sieben. Genauso positiv blickt die Reality-TV-Darstellerin in die Zukunft und hofft, in zehn Jahren zu heiraten und zwei Kinder zu haben – das gestand sie kürzlich ihrer Community auf Instagram.

Anzeige

TVNOW Michael Bauer und Natalie Stommel bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige

Instagram / natalie_stommel Carina Spack, Natalie Stommel und Samantha Justus bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige

Instagram / natalie_stommel Natalie Stommel und Sascha



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de