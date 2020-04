Aus Freundschaft kann also Liebe werden – das beweist Natalie Stommel mit ihrer neuen Liebe. Nachdem die TV-Beauty vergangenes Jahr bei Bachelor in Paradise von ihrem Flirt Michael Bauer (29) eiskalt abserviert worden war, kam sie mit ihrem aktuellen Freund Sascha zusammen. Gefunkt hat es zwischen den beiden erst vor Kurzem, doch eigentlich kennen sich Natalie und ihr Mr. Right schon viel länger!

Genauer gesagt sind die zwei schon seit zwei Jahren miteinander bekannt. Aber warum sind sie nicht schon zu diesem Zeitpunkt ein Paar geworden? "Damals hatte ich aber einen Freund und so hat sich eine Freundschaft entwickelt. In der Zeit nach 'Bachelor in Paradise' war er immer für mich da und so hat sich langsam aber sicher mehr entwickelt", erklärte die Düsseldorferin gegenüber Promiflash. Sie wisse auch nicht, warum sie die Jahre vorher so blind gewesen sei. "Aber besser spät als nie", schlussfolgerte sie glücklich.

Aber was schätzt Natalie besonders an ihrem Partner? Zu ihrem Liebesouting Ende Februar auf Instagram schrieb sie damals verliebt über ihren Sascha: "Du bist mein Seelenverwandter, mein Fels in der Brandung, mein Himmel auf Erden, mein bester Freund..."

Instagram / natalie_stommel Natalie Stommel, März 2020

Instagram / natalie_stommel Natalie Stommel und ihr Freund

Instagram / natalie_stommel Natalie Stommel, bekannt aus "Bachelor in Paradise"



