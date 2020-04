Denise Kappès (29) hat den Traum von einer funktionierenden Ehe noch nicht aufgegeben! Derzeit ist die ehemalige Bachelor-Kandidatin glücklich mit dem Sänger Henning Merten liiert – in vollen Zügen genießen sie ihr Glück und teilen gerne schöne Momente ihrer Liebe im Netz. So glücklich schien die Influencerin schon einmal zu sein: mit ihrem Ex-Mann Pascal Kappés (29), mit dem sie einen Sohn namens Ben-Matteo hat. Die Beziehung zerbrach jedoch so schnell, wie sie begonnen hatte. Trotzdem will Denise noch einmal vor den Traualtar schreiten!

Am Ostermontag veranstaltete die Berlinerin eine kleine Frage-Antwort-Runde in ihrer Instagram-Story und reagierte auf die Frage eines Fans, ob sie sich eine zweite Hochzeit vorstellen könne, mit einem eindeutigen "Ja". Dieses Mal geht sie es offenbar etwas überlegter an, denn mit dem einstigen Mister Saarland führte Denise eine Blitz-Ehe. Nachdem sie und Pascal ihre Liaison Ende September 2017 öffentlich gemacht hatten, gaben sie sich bereits im Februar darauf das Jawort. Zwei Monate später ging die Reality-TV-Bekanntheit mit der Nachricht an die Öffentlichkeit, dass sie mit dem TV-Darsteller ein Kind erwartet – im Mai 2018 war alles aus und vorbei, seit vergangenem September sind sie geschiedene Leute.

Umso glücklicher ist die 29-Jährige mit Henning an ihrer Seite. Seit Juni 2019 ist klar, dass er nach einer Langzeitbeziehung bei ihr eingezogen ist und die beiden nicht nur Mitbewohner sind, wie sie zunächst behauptet hatten. Scherzhaft tut das Paar auch schon so, als trage es bereits den gleichen Nachnamen. Denise scheint es kaum erwarten zu können, sich nicht mehr Kappès, sondern endlich Merten nennen zu dürfen.

Instagram / denise_kappes Denise Kappès im April 2020

Instagram / denise_temlitz_official Denise und Pascal Kappés

Instagram / denise_kappes Henning Merten und Denise Kappès



