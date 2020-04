Läuten bei Henning Merten und seiner Denise (29) etwa schon bald die Hochzeitsglocken? Im Sommer vergangenen Jahres hatte das Paar seine Beziehung offiziell gemacht. Seitdem wohnen die beiden auch unter einem gemeinsamen Dach. Im Netz versorgen die Turteltauben ihre Fans regelmäßig mit süßen Pärchenbildern. Eine Kleinigkeit dürfte die Community der YouTuber jetzt aber überrascht haben: Henning spricht seine Liebste schon mit dem Nachnamen Merten an!

Pünktlich zum anstehenden Osterfest besorgte Henning seiner Denise einen großen Blumenstrauß. In ihrer Instagram-Story begutachtet die 29-Jährige das süße Geschenk samt Grußkarte. Dabei war sie über die romantischen Zeilen offenbar selbst erstaunt. Henning beschriftete die Karte mit den Worten: "An Denise Merten." Beim Vorlesen konnte sich selbst der Entertainer ein verschmitztes Lachen nicht verkneifen. Bleibt wohl nur noch abzuwarten, wann der Webstar um die Hand seiner Denise anhält.

Eine Hochzeit scheint nämlich inzwischen gar nicht mehr so abwegig zu sein. Bereits am Valentinstag unterschrieb die Influencerin ihre Liebespost mit dem Absender "Denise Kappès, bald Merten." Eine gute Basis für eine gemeinsame Zukunft konnte das Paar bereits bestätigen: "Tatsächlich hatten wir bisher noch nie Streit", verkündete Denise damals via Instagram.

Instagram / denise_kappes Grußkarte von Henning Merten, April 2020

Instagram / henning.merten Henning Merten im April 2020

Instagram / denise_kappes Denise Kappès im März 2020



