Große Trauer bei Kara Bosworth! Der ehemalige Real Housewives-Star hatte sich seit Monaten auf die Ankunft seines zweiten Nachwuchses gefreut. Auf Social Media hatte die werdende Mutter stolz ihren Babybauch präsentiert und im vergangenen Monat sogar mit Freunden eine Baby-Party gefeiert. Doch nachdem es zwei Wochen plötzlich sehr still um sie war, offenbart sie nun: Ihr Kind ist kurz nach der Entbindung gestorben!

Am 6. April sei ihr Sohn McCoy auf die Welt gekommen, schildert Kara in einem langen Instagram-Post. "Während der Geburt erlitt er eine Schulterdystokie und hatte eine zusammengedrückte Nabelschnur." Bei einer Schulterdystokie bleibt die Schulter des Kindes im Becken der Mutter stecken. Das Neugeborene überlebte die Komplikationen nicht. Die Eltern entschlossen sich danach, seine Organe zu spenden. "Durch seinen Tod werden andere neue Hoffnung finden und können geheilt werden. Und vielleicht lebt er in ihnen weiter", sind Karas emotionale Worte.

Doch Kara muss den Schicksalsschlag nicht allein verkraften: Ihr Ehemann Kyle ist an ihrer Seite. Das Paar hat bereits eine vierjährige Tochter namens Decker Kate.

Instagram / karakeoughboz Decker Kate, Kara und Kyle Bosworth

Instagram / karakeoughboz Kyle, Decker Kate und Kara Bosworth

Instagram / karakeoughboz Kyle und Kara Bosworth



