Sie sind so glücklich wie am ersten Tag! Anfang Februar gab Ex-Bachelor-Kandidatin Janika Jäcke (31) gegenüber Promiflash einen zuckersüße Nachricht preis: Sie ist wieder verliebt! Der Glückliche? Kai Schwarz, ein erfolgreicher DJ und Musikproduzent. Mittlerweile sind die beiden ein eingespieltes Duo und zeigen gern ihre Gefühle füreinander im Netz – so wie jetzt auch wieder: Janika macht ihrem Kai eine niedliche Liebeserklärung!

Auf ihrem Instagram-Account teilt die 31-Jährige eine Collage mit etlichen Pärchen-Schnappschüssen von sich und ihrem Freund. Total verliebt schmiegen sich die beiden aneinander und posieren für die Kamera. "In dem Moment, als ich dich traf, wusste ich, dass ich auf meine Zukunft schaue", betitelt die Blondine den liebevollen Beitrag. Auch Kai lässt in einem Insta-Post seinen Gefühlen freien Lauf. "Hallo Lieblingsmensch, du bist mehr als das, du bist alles, was ich brauche. Bei dir bin ich zu Hause, meine Liebste", schreibt er zu einem Paar-Selfie.

Dass die zwei einfach wie füreinander geschaffen sind, betonte die Schönheit erst vor Kurzem im Promiflash-Interview und erklärte, welche Vorzüge sie an dem 41-Jährigen besonders mag: "Ich schätze an ihm, dass er immer da ist, wenn man ihn braucht, er immer einen kühlen Kopf bewahrt und in jeder Hinsicht enorm unterstützt."

Anzeige

Instagram / janikajaecke Janika Jäcke und Kai Schwarz im März 2020

Anzeige

Instagram / kaischwarz Janika Jäcke und Kai Schwarz im April 2020

Anzeige

Instagram / kaischwarz Janika Jäcke und Kai Schwarz



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de