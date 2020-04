Brooklyn Beckham (21) ist im Gefühlsrausch: Er richtete jetzt süße Worte an seine Liebsten. Der Promi-Sohn ist seit knapp einem halben Jahr offiziell mit dem Model Nicola Peltz (25) liiert und überglücklich. Die Turteltauben teilen im Netz regelmäßig Schnappschüsse aus ihrem Alltag. Seinen berühmten Eltern David (44) und Victoria Beckham (45) steht der 21-Jährige offenbar ebenfalls nah. Jetzt widmete Brooklyn seinen engsten Vertrauten ein paar besondere Zeilen.

In seiner Instagram-Story postete der Beckham-Spross Bilder von seinen Eltern, Geschwistern und Nicola. Anscheinend kann Brooklyn nicht genug davon bekommen, seine Gefühle preiszugeben: Fast jeder seiner Liebsten erhielt einen Post, verziert mit den Worten "Ich liebe dich". Für seine Freundin Nicola hatte Brooklyn dann noch ein besonderes Kompliment in petto. Zu einem Foto der beiden schrieb er: "Mir wird es nie langweilig werden, in dein schönes Gesicht zu schauen." Und nicht nur das, Nicola bekam auch gleich mehrere Liebeserklärungen. Eine Nahaufnahme ihrer Augen kommentierte Brooklyn mit: "Mein Mädchen. Ich liebe dich."

Es ist nicht das erste Mal, dass Brooklyn auf seinem Instagram-Account seine Liebste anschmachtet: Bereits Anfang März verkündete der 21-Jährige via Social-Media, wie wichtig ihm Nicola sei. Einen Pärchen-Schnappschuss kommentierte der angehende Fotograf mit den Worten: "Ich verspreche, mich immer um dich zu kümmern und dich mit meinem ganzen Herzen zu lieben."

Instagram / brooklynbeckham David Beckham und Victoria Beckham

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham und Nicola Peltz

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham und Nicola Peltz im März 2020



