Am 29. April wird wieder eine GZSZ-Folge in Spielfilmlänge ausgestrahlt: Es handelt sich um die 7.000. Episode der Kult-Serie. Dafür haben sich die Verantwortlichen etwas Spannendes ausgedacht. Die Hauptdarstellerinnen der Story sind dieses Mal die drei Freundinnen Maren (Eva Mona Rodekirchen, 43), Yvonne (Gisa Zach, 45) und Nina (Maria Wedig, 36). Letztere hat sich – trotz der drei Jahre am Set – noch immer nicht daran gewöhnt, ein GZSZ-Star zu sein.

Im RTL-Interview verrät die Schauspielerin: "Im Mai sind es für mich nun drei Jahre bei GZSZ und ich kann es immer noch nicht glauben, wie schnell die Zeit vergangen ist." Außerdem habe sie großes Glück gehabt und genieße jeden Moment in der Serie. "Ein GZSZ-Star? Die Bezeichnung ist immer noch etwas, an das ich mich gewöhnen muss", scherzt die 36-Jährige. In der Rolle der Nina dürfe sie täglich das tun, was sie liebe. "GZSZ gibt es schon so lange, ich habe es als kleines Mädchen geguckt. Verrückt, wenn man selbst ein Teil davon geworden ist", erzählt Maria stolz.

Für Nina wünsche sie sich, dass die sich in Liebesdingen endlich fallen lassen kann. "Dass es noch viele Geschichten geben wird, die die Zuschauer mitfiebern lassen, auch wenn sie Ninas Entscheidungen vielleicht nicht immer gut finden oder verstehen können."

Anzeige

TVNOW Benno Kraehahn Eva Mona Rodekirchen, Ulrike Frank, Maria Wedig und Gisa Zach, GZSZ-Darstellerinnen

Anzeige

TVNOW Nina (Maria Wedig) und Robert (Nils Schulz) bei GZSZ

Anzeige

TVNOW Leon (Daniel Fehlow) und Nina (Maria Wedig) bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de