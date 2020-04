Happy Birthday, Luna! Die Tochter von Chrissy Teigen (34) und John Legend (41) feierte am Dienstag mit ihrer Familie ausgelassen ihren vierten Geburtstag. Mit süßen Throwback-Bildern erinnern sich die stolzen Eltern an Lunas erste Lebensjahre zurück. Als ältester Sprössling des Paares wird sie an ihrem Jubiläum natürlich wie eine kleine Königin verwöhnt: Im Prinzessinnen-Kleid und mit glitzerndem Krönchen zelebrierte Luna ihren Ehrentag.

Einen besseren Geburtstag kann sich eine Vierjährige doch gar nicht wünschen. Auf Instagram konnten die Follower von Mama Chrissy das Geschehen verfolgen und die kleine Prinzessin vom Aufstehen an begleiten: Gestartet wurde mit einem Waffel-Frühstück im Bett. Dann schlüpfte Luna in ihre goldene Robe und bewunderte ihre Geburtstagstorten – ja, es gab mehrere Kuchen in verschiedenen Ausführungen, die sie alle vernaschen durfte. "Luna hatte einen tollen Geburtstag. Mama hat dekoriert. Es konnten keine Vorschulfreunde vorbeikommen, aber sie haben ihr Videobotschaften geschickt, und sie war begeistert. Gute Erinnerungen für sie während dieser seltsamen Zeit", schreibt Papa John unter eines der Bilder. Zu den Gratulanten gehören auch hochkarätige Stars wie Modern Family-Star Jesse Tyler, Paris Hilton (39) oder Kris Jenner (64). Alle wünschen der Kleinen nur das Beste für die Zukunft.

Chrissy und John lernten sich 2007 bei einem Videodreh kennen, sechs Jahre später heirateten sie. Das Model schrieb nun über ihre süße Tochter: "Ich hätte nie für ein besseres kleines Wesen beten können." Vor zwei Jahren kam außerdem Söhnchen Miles zur Welt.

Instagram / johnlegend John Legend mit Tochter Luna

Getty Images Chrissy Teigen, Luna Simone Stephens und John Legend bei einem Event in Beverly Hills im Juni 2018

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit ihren Kindern Miles und Luna



