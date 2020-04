Schon bald werden Iskra Lawrence (29) und Philip Payne zu dritt sein! Das britische Curvy-Model und ihr Freund erwarten ihr erstes Kind und freuen sich riesig auf ihr gemeinsames Abenteuer. Daraus machen sie auch kein Geheimnis und veröffentlichen in den vergangenen Wochen etliche Updates zur Schwangerschaft. So langsam fragen sich die Fans des Paares jedoch: Wann kommt das Baby denn endlich? Schließlich scheint Iskra schon ziemlich lange schwanger zu sein!

Auf ihren Instagram-Kanal verriet die Beauty jetzt: Eigentlich hätte ihr Spross schon längst das Licht der Welt erblicken sollen! "Ja, ich bin immer noch schwanger... Bin jetzt zwei Tage überfällig", notierte sie zu einem Video, in dem sie stolz ihren XXL-Babybauch in stylischer Umstandsmode präsentiert. Ihrem strahlenden Lächeln nach zu urteilen, scheint sie aber kein Problem damit zu haben, ihren Nachwuchs noch ein Weilchen länger in sich zu tragen.

Vor ein paar Tagen plauderte Iskra bereits aus, wie die Geburt ablaufen soll: Sie wünscht sich eine Wassergeburt zu Hause! Nur der Papa und die Hebamme sollen anwesend sein. "Ich bin so dankbar, dass ich die Möglichkeit dazu habe", schwärmte die Blondine in ihrer Instagram-Story voller Vorfreude.

Instagram / iskra Iskra Lawrence im April 2020

Instagram / iskra Iskra Lawrence an Ostern 2020

Instagram / iskra Iskra Lawrence und ihr Freund Philip Payne



