Darauf haben ihre Fans lange gewartet: Cameron Diaz (47) gibt ein erstes Mama-Update! Anfang des Jahres überraschte die Schauspielerin ihre Follower im Netz mit der Nachricht, dass sie und ihr Partner Benji Madden (41) ein Kind bekommen haben. Ihre Schwangerschaft hatte die Beauty zuvor komplett geheim gehalten. Auch nach der Geburt hielt die 47-Jährige sich größtenteils mit Details über ihre kleine Tochter zurück. Doch jetzt spricht Cameron erstmals offen über ihr Baby Raddix!

Via Instagram-Livestream plauderte die "Drei Engel für Charlie"-Darstellerin mit einer Freundin über ihr Leben als Mama in der aktuellen Krisenzeit. "Da ich ein drei Monate altes Kind zu Hause habe, war ich quasi eh schon in Quarantäne", witzelte Cameron. Zusätzlich zu ihrer Tochter müsse sie sich auch noch um ihre zahlreichen Haustiere kümmern. "Ich versuche aktuell nur, alle am Leben zu halten", scherzte die Blondine weiter. Zum Glück sei Benji ihr dabei eine große Hilfe.

Anschließend gab Cameron noch einen kleinen Einblick in ihren Alltag: "Wenn wir damit fertig sind, das Baby zu baden, bringt Benji das Baby ins Bett – ich kann mich so glücklich schätzen, er ist ein toller Vater", schwärmte die Kalifornierin weiter. Habt ihr damit gerechnet, dass Cameron irgendwann Einblicke in ihr Familienleben geben würde? Stimmt ab!

Getty Images Cameron Diaz im April 2016

AZ-Daddy-Juliano/X17online.com Cameron Diaz und Benji Madden im April 2018

Getty Images Cameron Diaz auf der EEEEEatscon 2019 in Santa Monica



