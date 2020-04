Seit 15 Jahren flimmert nun schon Grey's Anatomy über die Bildschirme auf der ganzen Welt. Die beliebte Arztserie rund um Dr. Meredith Grey (gespielt von Ellen Pompeo, 50) und Co. fasziniert die Fans in jeder Staffel mit unglaublichen Krankenhausgeschichten und dem ziemlich verrückten Ärzte-Alltag. Bereits im vergangenen Jahr konnten sich US-Zuschauer über die 16. Staffel im TV freuen – deutsche Serienliebhaber mussten sich derweil gedulden, bis jetzt: Schon in wenigen Wochen startet auch hierzulande die neue "Grey's Anatomy"-Season!

Das Warten hat endlich ein Ende: Wie DWDL berichtet, startet die 16. Staffel bereits am 6. Mai und wird wie gewohnt immer mittwochs um 20.15 Uhr bei ProSieben laufen. Im Juni können sich Fans dann auch auf die langersehnte 350. Folge des erfolgreichen Formats freuen. Dieses Jubiläum macht "Grey's Anatomy" zur am längsten laufenden US-amerikanischen Krankenhausserie.

Seit Justin Chambers (49) Anfang des Jahres die Supporter mit seinem Ausstieg schockte, fragen sich viele Fans, wie die Serie ohne den Alex-Karev-Darsteller weitergehen soll. "Es gibt keinen guten Zeitpunkt, um sich von einer Show und Charakteren zu verabschieden, die meine letzten 15 Jahre so maßgeblich definiert haben", erklärte der 49-Jährige seine Entscheidung gegenüber Deadline.

Anzeige

Getty Images Der "Grey's Anatomy"-Cast bei den People's Choice Awards 2016

Anzeige

ActionPress/Collection Christophel Die Hauptdarsteller der Serie "Grey's Anatomy" am Set der ersten Staffel im Jahr 2005

Anzeige

Getty Images Justin Chambers, Ex-"Grey's Anatomy"-Darsteller



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de