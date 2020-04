Bei Promis unter Palmen muss jede Woche ein Kandidat das Paradies und die Villa verlassen. Auch die vierte Folge des Reality-TV-Formats war wieder alles andere als langweilig: Flirtversuche, tränenreiche Gefühlsausbrüche und eine weitere Team-Challenge. Am Ende mussten die VIPs dann entscheiden, ob Carina Spack (23) oder Ronald Schill (61) gehen muss. Die Wahl fiel auf Ronald, der stets hinter Claudia Obert (58) gestanden hatte. Sind jetzt alle gegen die High-Society-Lady?

Eigentlich sollte die Brünette in der neuen Folge zu Bastian Yotta (43) ins Team wechseln – denn sie war beim Verteilen der Gruppenbänder noch übrig geblieben. Doch darauf verzichtete sie lieber: "Macht euren Sch*** alleine!" Denn der Teamkapitän hatte von einem "Muss" gesprochen. Auch Matthias Mangiapane (36) war gegen die 58-Jährige: "Sie ist die armseligste Kreatur hier in dem Haus." Zur Abneigung der Kandidaten ihr gegenüber hat die Diva in der Show klare Worte gefunden: "Nicht für hundert Millionen will ich noch eine Nacht mit denen unter einem Dach verbringen." Trotzdem wolle Claudia sich nicht vertreiben lassen. "Ich lass mich hier auch nicht vom Hof scheuchen wie ein räudiger Hund, wie ihr es mit Désirée Nick (63) gemacht habt", verkündete sie dort.

Ronald Schill gab der Selfmade-Millionärin noch stärkende Worte mit auf den Weg. "Ich erwarte von dir, dass du dir von den jungen Schnöseln nichts sagen lässt. Du hast das nicht nötig, du bist eine erfolgreiche Geschäftsfrau, schlag zurück!" Und auch sie stand hinter dem Wahl-Brasilianer und entschied sich beim Exit für Carina – jedoch ohne Erfolg.

