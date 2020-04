Prinzessin Beatrice' (31) Traum von einer Hochzeit ist vorerst geplatzt! Eigentlich wollte die Tochter von Prinz Andrew (60) und Sarah Ferguson (60) in diesem Jahr endlich ihrem Verlobten Edoardo Mapelli Mozzi (36) das Jawort geben. Schon zuvor war die Trauung verschoben worden – zunächst wegen des Sex-Skandals um ihren Vater, nun wegen der aktuellen Gesundheitskrise: Beatrice und Edoardos Hochzeit ist abgesagt!

Die 31-Jährige wird ihren Liebsten nicht wie geplant am 29. Mai im St. James's Palace in London ehelichen. Das bestätigte ein Sprecher des Paares gegenüber People. Beatrice und Edoardo wollen zwar nach wie vor heiraten. Wann es mit der Hochzeitsplanung weitergeht, wüssten sie jedoch noch nicht. "Es gibt keine Pläne, den Veranstaltungsort zu wechseln oder eine größere Hochzeit zu feiern. Sie denken zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal an ihre Hochzeit", teilte die Quelle mit. Bis zuletzt sei sich das Paar aufgrund der Krisensituation unsicher gewesen und habe deshalb auch noch keine Einladungskarten verschickt gehabt.

Die Nachricht kommt dennoch überraschend. Erst kurz zuvor hatte ein Pressesprecher erklärt: "Prinzessin Beatrice und Herr Mapelli Mozzi freuen sich sehr auf die Heirat, sind sich jedoch gleichermaßen der Notwendigkeit bewusst, unter den gegenwärtigen Umständen keine unnötigen Risiken einzugehen." Deshalb wollten sie die Zeremonie im kleinsten Freundes- und Familienkreis abhalten.

MEGA Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice, 2019

MEGA Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice im September 2019

Getty Images Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi bei der Portrait Gala in London



