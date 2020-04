Es sollte der wohl schönste Tag in ihrem Leben werden – doch nun droht alles ins Wasser zu fallen. Eigentlich hatten Prinzessin Beatrice (31) und ihr Verlobter Edoardo Mapelli Mozzi (36) geplant, sich am 29. Mai das Jawort zu geben. Aufgrund der derzeitigen Situation wird aber schon seit Wochen spekuliert, ob die Hochzeit überhaupt in dem Rahmen stattfinden kann, wie es sich das Paar vorgestellt hat. Nach zahlreichen Gerüchten meldet sich nun ein Sprecher der beiden zu Wort.

"Prinzessin Beatrice und Herr Mapelli Mozzi freuen sich sehr auf die Heirat, sind sich jedoch gleichermaßen der Notwendigkeit bewusst, unter den gegenwärtigen Umständen keine unnötigen Risiken einzugehen", erklärte ein Pressesprecher am Donnerstag gegenüber Fox News. Gecancelt seien die Feierlichkeiten allerdings bislang noch nicht – doch ein Notfallplan steht offenbar schon in den Startlöchern.

"Sie sind sich der Ratschläge der Regierung sowohl in Bezug auf das Wohlergehen älterer Familienmitglieder als auch in Bezug auf große Versammlungen von Menschen besonders bewusst", ließen Beatrice und ihr Zukünftiger weiter ausrichten: "Daher wird der geplante Empfang in den Buckingham Palace Gardens nicht stattfinden." Eventuell soll die Zeremonie einfach im kleinsten Freundes- und Familienkreis stattfinden.

Splash News Edoardo Mapelli Mozzi mit seiner Verlobten, Prinzessin Beatrice, im Dezember 2019

Getty Images Prinzessin Beatrice im November 2018

Hewitt/Mclees / SplashNews.com Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice



