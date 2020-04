Für Nadine ist der große Traum von Germany's next Topmodel geplatzt! Nach einem mittelmäßigen Nacktshooting hatte das Nachwuchsmodel in der vergangenen Folge der Castingshow offenbar auch mit seinem Walk nicht sonderlich gepunktet. Im Vergleich zu den vorigen Wochen sah Modelmama Heidi Klum (46) keinerlei Weiterentwicklung und schickte die Münchnerin nach Hause. Jetzt meldet sich Nadine erstmals nach ihrem Show-Aus im Netz zu Wort!

"Die Reise bei GNTM ist für mich vorbei", teilt sie ihren Followern auf Instagram mit. Nach ihrem Einzug in die Top Ten musste die Studentin ihre Koffer packen, doch der Exit hat offensichtlich auch eine gute Seite: "Eine Last ist von meinen Schultern gefallen." Bei der gestrigen Challenge, eine Rede vorzubereiten, appellierte Nadine an ihre Zuhörer, sich als Stammzellenspender zu registrieren. Nach ihrem Rauswurf ist sie dankbar für die Chance, diese Botschaft mit der Welt geteilt zu haben.

Die Fans der blonden Schönheit können Heidis Entscheidung noch immer nicht nachvollziehen. "So schade und nicht gerechtfertigt!" und "Du warst eine meiner Favoritinnen", lauteten nur zwei der zahlreichen Kommentare unter dem Beitrag.

Instagram / nadine.gntm2020.official Nadine, Kandidatin bei GNTM 2020

Instagram / nadine.gntm2020.official Nadine, GNTM-Kandidatin 2020

Instagram / nadine.gntm2020.official Nadine, bekannt aus "Germany's next Topmodel"



