Sie muss leider ihre Koffer packen! Die Zielgeraden bei Germany's next Topmodel ist langsam aber sicher in Sichtweite. In der vergangenen Woche hatte Heidi Klum (46) ihre Top Ten gekürt, die sich in der heutigen Folge wieder einigen Challenges stellen musste. Bei dem heutigen Entscheidungswalk mussten die "Meeedchen" wieder alles gegeben – doch für dieses angehende Laufsteg-Girl hat es dieses Mal nicht gereicht!

Am Ende der heutigen Folge mussten Nadine, Anastasia (20) und Tamara wackeln. Vor allem Nadine hatte in der zwölften Folge des beliebten Castingformates zu kämpfen. Während ihr Nacktshooting nur so mittelmäßig verlaufen war, hatte sich die hübsche Blondine auch immer mehr von den anderen Kandidatinnen zurückgezogen. Das bemerkte auch Heidi, die keine Entwicklung mehr bei der Münchnerin sah. Aus diesem Grund verabschiedete sich die Modelmama diese Woche von Nadine!

Vergangene Woche hatte Julia (17) P. die Heimreise antreten müssen. Nach ihrem Ausstieg war die Beauty immer noch ziemlich geknickt gewesen, wie sie Promiflash vor Kurzem verriet. "Es war zwar meine schlechteste Woche, aber die Wochen davor konnte ich ja eigentlich auch immer abliefern. Deswegen war es für mich echt ein Schock", zog Julia ihr Fazit.

Anzeige

Getty Images Heidi Klum, Model

Anzeige

Instagram / jacky.gntm2020.official Die GNTM-Girls der 15. Staffel mit Sängerin Ava Max

Anzeige

Instagram / julia.gntm2020.official Julia P., GNTM-Teilnehmerin 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de