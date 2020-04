Am 04. Mai geht Sat.1 mit der neuen Challenge-Show "The Mole" an den Start – das Format wird den Sendeplatz von Promis unter Palmen übernehmen, sobald hier die letzte Folge gelaufen ist. Einer der Teilnehmer von Staffel eins ist der ehemalige Prince Charming-Schnuckel Aaron Koenigs. Er kämpft aber bei Weitem nicht alleine um das Siegergeld. Promiflash stellt euch hier die anderen neun Kandidaten der neuen Show vor.

Jessica Born – Die Mutter

Die blonde Mutter eines erwachsenen Sohnes arbeitet als selbstständige Servicekraft. In der neuen Reality-Show sucht sie das große Abenteuer und neue Herausforderungen. "Ich bin wirklich ein spontaner, offener Mensch, der es auch liebt, mit anderen Menschen zusammen zu sein", beschreibt sich Jessica in dem Sat.1-Vorstellungsvideo selbst.

Wolfgang Roth – Der Best Ager

Wolfgang ist mit seinen 66 Jahren der älteste Teilnehmer im Cast. Der Hannoveraner arbeitete über 40 Jahre als Bankkaufmann und Versicherungsfachwirt und schätzt seine Menschenkenntnis sehr hoch ein. Die potenzielle Gewinnsumme möchte er nutzen, um mit seiner Ehefrau einen schönen Urlaub zu verbringen.

Colleen Schneider – Die Psychologin

Die 24-jährige Kölnerin steht kurz vor dem Psychologie-Master und möchte sich nach Abschluss des Studiums in diesem Gebiet selbstständig machen. Da käme die Gewinnerprämie sicher wie gerufen. Ob sie mit ihren Analyse-Fähigkeiten den Verräter leicht enttarnen kann? Vielleicht ist sie aber selbst eine Meisterin der Täuschung und führt ihre Mitspieler ordentlich hinters Licht.

Paula Krämer – Die Influencerin

Die 22-jährige Kasselerin verdient ihr Geld hauptberuflich als Social-Media-Werbegesicht. Über 422.000 Follower versorgt die Beauty dabei auf ihrem gleichnamigen Instagram-Account. Wie man an ihrem Content erkennen kann, ist die Blondine eine echte Sportskanone, was ihr bei "The Mole" sicher zu Gute kommen wird.

Martin Borgmeier – Der Leader

Der rothaarige Hottie ist Geschäftsführer seiner eigenen Firma in München – dazu ist er auch noch ein Golf-Profi. Seine Erfolgsstrategie basiert auf zwei Säulen: gute Menschenkenntnis und der Wille, ein Ziel zu erreichen.

Silvia Marinski – Die Kämpferin

Die alleinerziehende Zweifach-Mama arbeitet in einem Hort einer Berliner Grundschule. Das Organisationstalent geht gerne in die Offensive und weiß als Familienoberhaupt auch, wie man mit kniffeligen Situationen umgeht.

Udo Gangfuß – Der Vater

Der einstige Fußballspieler arbeitet als Kraftfahrer. Auch wenn er nicht mehr den Ball kickt, ist er immer noch ein großer Befürworter von Teamgeist, was einen wichtigen Teil bei "The Mole" ausmacht, damit man dort bestehen kann. Wie auch Wolfgang, würde Udo gerne das Siegesgeld dafür nutzen, mit seiner Frau einen schönen Urlaub zu verbringen.

Samara Alessa – Die Artistin

Die einzige Nicht-Blondine sticht schon allein optisch aus der Gruppe hervor. Samara bringt jede Menge akrobatisches Geschick mit in den TV-Wettkampf – sie betreibt nämlich ihren eigenen Zirkus, wo sie als Artistin auftritt. Dazu leitet sie eine Zirkusschule, sie ist also bestens vorbereitet, Teamleaderin einer Gruppe zu sein.

Yves-Len Unser – Das Männermodel

Das Männermodel wird als echtes Allround-Talent vorgestellt. Yves ist gelernter Mechaniker und hat einige Zeit lang als Fallschirmjäger gedient. Außerdem ist er als Schauspieler und Lifecoach tätig und konnte sich obendrein den Titel "Mister Baden-Württemberg" sichern. Ob ihm seine attraktive Optik in dieser Sendung weiterbringt, bleibt abzuwarten.

