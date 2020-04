Nach dem Überraschungserfolg Promis unter Palmen legt Sat.1 gleich mit der nächsten Wettbewerbsshow nach. In "The Mole" (zu Deutsch: Der Maulwurf) kämpfen zehn überwiegend nicht prominente Kandidaten in verschiedenen Locations in Argentinien um bis zu 100.000 Euro. Je besser dabei das Teamwork funktioniert, desto größer fällt die Prämie aus. Dabei hat sich aber ein Verräter eingeschlichen, der die anderen sabotieren soll. Am Ende jeder Folge gilt es, den Maulwurf zu entlarven. Einer der Teilnehmer ist sogar ein bereits bekanntes Gesicht.

Der ehemalige Prince Charming-Kandidat Aaron Koenigs ist nämlich mit von der Partie. Wir erinnern uns: Der Gelb-Liebhaber aus Nordrhein-Westfalen belegte im Kampf um die Gunst von Krawattenverteiler Nicolas Puschmann den vierten Platz. Ob er bei "The Mole" auch so weit kommt, zeigt sich dann erst in ein paar Wochen. Neben Aaron könnte man aber auch Paula Krämer kennen. Immerhin folgen der 22-jährigen Influencerin bereits über 400.000 User auf Instagram.

Noch berühmter als die Kandidaten, sind die Moderatoren. Die Geld-Challenge-Show wird von niemand Geringeren als den musikalischen Cowboys The Bosshoss präsentiert.

SAT.1/Philipp Rathmer Aaron Königs, "The Mole"-Kandidat

SAT.1/Philipp Rathmer Paula Krämer, "The Mole"-Kandidatin

SAT.1 / Florentin Becker The BossHoss



