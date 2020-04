So groß ist Suri Cruise (14) schon! Die Tochter von Tom Cruise (57) und Katie Holmes (41) steht bereits seit ihrer Geburt im Rampenlicht. Von 2006 bis 2012 waren die beiden Schauspieler verheiratet, und die turbulente Ehe brachte die Gerüchteküche in Hollywood von Anfang an zum Brodeln. Kein Wunder also, dass auch die kleine Suri sofort im Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit stand. In den vergangenen Jahren ist es allerdings ruhiger um die Promitochter geworden. Heute feiert Suri schon ihren 14. Geburtstag!

Für viele Fans ist das wohl kaum zu glauben, aber Suri ist tatsächlich schon eine richtige Teenagerin. Von dem kleinen Mädchen von damals ist mittlerweile keine Spur mehr. Zwar halten Tom und Katie die frischgebackene 14-Jährige meistens der Öffentlichkeit fern, trotzdem tauchen immer wieder Paparazzibilder auf, die das heutige Geburtstagskind gemeinsam mit Mama Katie zeigen – und auf denen wird sofort klar: Suri ist richtig groß geworden.

Die Schnappschüsse machen aber auch etwas ganz anderes deutlich: Suri ist ihrer berühmten Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten. Auch bei ihrem Kleidungsstil scheint sich Katies Mini-Me ganz an ihrer Mama zu orientieren. Hättet ihr gedacht, dass Suri schon 14 Jahre alt wird? Stimmt ab!

LRNYC / MEGA Suri Cruise und Katie Holmes in New York, 2019

MEGA Tom Cruise mit seiner Tochter Suri, 2010

Felipe Ramales / Splash News Katie Holmes und Suri Cruise in New York, 2019



