Mit ihren prunkvollen Looks zieht sie in jeder Show die Blicke auf sich: Victoria Swarovski (26)! Ganz klar, die Let's Dance-Moderatorin liebt ausgefallene und elegante Kleider – die Zuschauer haben die Juwelen-Erbin inzwischen wohl schon in allen Farben des Regenbogens und in den verschiedensten Styles gesehen. Doch was kosten Victorias Outfits eigentlich? So viel sei vorab verraten, Schnäppchen sind sie nicht!

Die Stylistin Bella Beck, die die Swarovski-Tochter schon seit fünf Jahren einkleidet, gibt nun einen kleinen Einblick. Das silberne Dress, das Victoria beispielsweise in der vergangenen Show trug, kostet so viel wie manche Menschen in einem Jahr verdienen! "Die Couture-Kleider sind ab 10.000 Euro aufwärts. Das hier würde ich auf 30.000 Euro schätzen. Die sind schon teuer!", verrät Bella bei Exclusiv. Doch hat RTL tatsächlich so viel für die Robe hingeblättert? Nein! "Da denkt man natürlich, wie verrückt ist das? Und das ist es! 30.000 für ein Kleid auszugeben, das ist crazy", stellt Vici klar – deshalb seien die Kleider auch nur geliehen und gingen am Ende zurück zum Designer.

Obwohl Victoria ihre Kleider sicherlich heiß und innig liebt – bei den Zuschauern kommt nicht jede Kreation gut an! Das rote Feder-Teil, das sie im April 2019 trug, sorgte für eine Menge Spott im Netz. "Die Swarowski hat Bibo getötet und das blutbefleckte Federkleid angezogen!", witzelte damals ein Nutzer auf Twitter.

Instagram / victoriaswarovski Victoria Swarovski vor der siebten "Let's Dance"-Show 2020

Joshua Sammer/Getty Images Victoria Swarovski und Daniel Hartwich bei "Let's Dance"

Florian Ebener/Getty Images Die Moderatoren Daniel Hartwich und Victoria Swarovski bei "Let's Dance" 2019



