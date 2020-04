Er scheint bis über beide Ohren verliebt zu sein! Seit rund einem halben Jahr ist Brooklyn Beckham (21) schon offiziell mit dem Model Nicola Peltz (25) zusammen. Daraus, dass die beiden überglücklich miteinander sind, macht der Sohn von David (44) und Victoria Beckham (46) wirklich kein Geheimnis – im Netz teilt er einen Turtel-Schnappschuss nach dem anderen. Die Blondine hat es dem Promi-Spross offenbar so richtig angetan: Schon jetzt spricht Brooklyn von ewiger Liebe!

Auf Instagram postete der 21-Jährige ein paar Fotos von seiner Freundin – an sich nichts Neues. Was nun aber für freudige Erwartung bei seinen Fans sorgt, ist die dazugehörige Bildunterschrift: "Ich verspreche dir, ich werde immer an deiner Seite sein", schrieb Brooklyn und setzte ein rotes Herz daneben.

Für seine Abonnenten sind die liebevollen Zeilen eine klare Message: "Er macht ihr bestimmt bald einen Antrag!", lautet nur einer von vielen Kommentaren in diese Richtung. Was denkt ihr, geht Brooklyn demnächst vor Nicola auf die Knie? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / nicolaannepeltz Nicola Peltz und Brooklyn Beckham

Instagram / nicolaannepeltz Brooklyn Beckham und Nicola Peltz im Januar 2020

Instagram / nicolaannepeltz Brooklyn Beckham und Nicola Peltz im Februar 2020



