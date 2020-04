Sie kann ihr ganzes Glück manchmal gar nicht richtig fassen! Vor wenigen Monaten verkündeten Sarah (28) und Dominic Harrison (28) ihren Fans eine süße Botschaft: Tochter Mia (2) bekommt ein Geschwisterchen! Seitdem hält vor allem die Influencerin ihre Community mit den neusten Schwanger-Updates auf dem Laufenden. Dass sie dabei manchmal vor Glück platzen könnte, kann die werdende Mama nicht verstecken: In einem neuen Netz-Beitrag macht sie ihrer wachsenden Familie eine süße Liebeserklärung!

Auf ihrer Instagram-Seite teilt die 28-Jährige jetzt einen niedlichen Family-Schnappschuss mit ihrem Töchterchen und Ehemann Domi. In emotionalen Zeilen drückt die Bald-Mama ihre aktuellen Gefühle aus. "Ich hab den besten Mann an meiner Seite, die wundervollste Tochter in meinen Armen und trage unser Glück unter meinem Herzen", schreibt Sarah ziemlich gerührt zu dem Beitrag.

Ganz bald ist die kleine Familie schon zu viert. Vor allem die Zweijährige dürfte sich über ihre kleine Schwester freuen, ist sie immerhin bald die Große. Und das bewies Sarah erst vor Kurzem, als sie ihren Fans verkündete, dass Mia keine Windel mehr braucht. "Das ging wirklich von heute auf morgen. Ich fand es eigentlich ganz schön, weil sie es selber wollte", erklärte die Beauty.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison

Instagram / sarah.harrison.official Mia Rose und Sarah Harrison im März 2020

Instagram / dominic.harrison.official Dominic, Mia Rose und Sarah Harrison



