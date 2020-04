Mia Rose Harrison (2) macht große Fortschritte! 2017 hat die Tochter von YouTube-Paar Sarah Harrison (28) und ihrem Mann Dominic Harrison (28) das Licht der Welt erblickt. Im Netz halten die stolzen Eltern ihre Community mit regelmäßigen Updates aus ihrem Familienalltag auf dem neuesten Stand. Mit ihren zwei Jahren erreichte das kleine Mädchen nun einen weiteren Meilenstein: Der Harrison-Sprössling braucht ab sofort keine Windeln mehr!

"Unsere große Maus ist windelfrei", verkündete Sarah überaus erfreut in ihrer Instagram-Story. Mittlerweile brauche Mia sowohl tagsüber als auch in der Nacht keinen Nässeschutz mehr. "Das ging wirklich von heute auf morgen. Ich fand es eigentlich ganz schön, weil sie es selber wollte", erklärte die einstige Der Bachelor-Kandidatin. Demnach wollte die Zweijährige ihren Eltern nacheifern und ebenfalls die Toilette benutzen.

Damit mauserte sich Mia innerhalb kurzer Zeit zu einem großen Mädchen. Und nicht nur das – bald wird der brünette Lockenkopf sogar eine große Schwester sein. Mama Sarah ist derzeit mit dem zweiten Kind schwanger. All zu lange muss sich Mia also nicht mehr gedulden, bis sie mit ihrer Schwester eine neue Spielkameradin an ihre Seite gewinnt.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Mia Rose Harrison

Instagram / dominic.harrison.official Mia Rose Harrison mit ihrem Vater Dominic Harrison, März 2020

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Influencerin



