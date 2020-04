Sarah Harrison (28) ist derzeit mit ihrem zweiten Kind schwanger. Diese tolle Neuigkeit teilten die Influencerin und ihr Mann Dominic (28) erst im Februar ihren Fans mit. Seitdem hält das Paar seine Community stets über spannende Veränderungen in Sarahs Schwangerschaft auf dem Laufenden. Jetzt ist die YouTuberin bereits in der 24. Schwangerschaftswoche angekommen. Im Netz präsentierte sie nun den aktuellen Zwischenstand ihres Bauches!

"In der Früh ist mein Bauch immer sehr klein, abends explodiert er", stellte Sarah am Morgen in ihrer Instagram-Story fest, während sie vorm Spiegel stand. Von klein kann jedoch nicht mehr die Rede sein: In den vergangenen Tagen scheint ihre Kugel einen ziemlichen Sprung gemacht zu haben! "Ich kann es kaum abwarten", erzählte die 28-Jährige und streichelte dabei ihren Bauch.

Während Sarahs zweite Tochter im Mutterleib heranwächst, erreichte ihre Erstgeborene Mia Rose (2) vor wenigen Tagen einen ganz anderen Meilenstein: "Unsere große Maus ist windelfrei. Das ging wirklich von heute auf morgen. Ich fand es eigentlich ganz schön, weil sie es selber wollte", teilte die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin ihren Followern erfreut mit.

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison, Februar 2020

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrisons Babybauch im April 2020

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Mia Rose Harrison



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de