Welcher Big Brother-Bewohner kann sich nun entspannt zurücklehnen? Am Montag hatten fünf der Teilnehmer die Chance, sich über ein Match den Einzug ins große Finale der Reality-TV-Show zu sichern. Um jedoch überhaupt zu dem großen Wettkampf zugelassen zu werden, hatten sich die Bewohner im Vorfeld zunächst in Einzelduellen qualifizieren müssen. Dabei hatten sich Michelle, Tim, Philipp Kalisch, Denny Heidrich und Rebecca Zöller gegen ihre Konkurrenten durchgesetzt. Doch wer von ihnen konnte jetzt das Finalticket einstecken?

Bei Big Brother – Die Entscheidung erklärte der Moderator Jochen Schropp (41), dass die Kandidaten sich in einem Parkour beweisen müssen. Wer von ihnen dabei am schnellsten sei, gehe als Sieger aus dem Match und sicher ins Finale! In dem Wettkampf mussten die Kandidaten unter anderem Wasser von einem Behälter per Helm in einen anderen transportieren und Ballons zum Platzen bringen. Am Ende konnte sich Rebecca gegen ihre Mitstreiter durchsetzen und konnte als Siegerin das Finalticket ergattern!

In der heutigen Liveshow stand aber nicht nur die Entscheidung an, wer sicher ins Finale einziehen wird – es wird auch noch entschieden, welcher Kandidat den Container verlassen muss. Auf der Abschussliste stehen in dieser Woche Cedric Beidinger und Denny. Letzterer hätte sich auch mit einem erspielten Finalticket nicht vor einem möglich "Big Brother"-Exit retten können.

