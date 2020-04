Die Daily-Fans können endlich aufatmen! Die aktuelle Situation in Deutschland und der Welt schlägt auch in der TV-Welt hohe Wellen. Zum Schutz der Schauspieler und des gesamten Produktionsteams wurde zuletzt auch festgelegt, dass nahezu alle RTL-Serien eine Drehpause eingelegen müssen. Jetzt gibt es aber Grund zur Freude! Die GZSZ-Zuschauer müssen in Zukunft nicht auf neue Episoden der Vorabend-Daily verzichten: Die Arbeiten im Studio werden ab heute wieder aufgenommen.

"Unter aktuellsten, genauesten und strengsten Hygienemaßnahmen, die so mit Arbeitsschutzfachleuten im Einzelnen abgesprochen sind, werden die Dreharbeiten nun ab sofort fortgesetzt", hat eine Sprecherin von UFA Serial Drama nun verkündet. Schon ab heute sollen die ersten Szenen für die RTL-Daily gedreht werden. Zu der kurzzeitigen Arbeitspause zuvor soll es nach Angaben der Produktionsfirma gekommen sein, nachdem ein Mitarbeiter, der hinter den Kulissen tätig war, positiv auf Corona getestet worden war. Nun sei die Quarantänezeit abgelaufen und deshalb könne es nun weitergehen.

Wie am "GZSZ"-Set musste auch bei ProSieben zuletzt eine Ausstrahlungs-Pause von The Masked Singer eingelegt werden. Weil es auch dort im Mitarbeiterkreis einen Krankheitsfall gegeben hatte, wurde zur allgemeinen Sicherheit eine zweiwöchige Auszeit festgelegt. Am vergangenen Dienstag konnte es aber wieder wie gewohnt weitergehen.

TVNOW/Rolf Baummgartner Emily (Anne Menden) und Philip (Jörn Schlönvoigt) am Set von GZSZ

TVNOW / Rolf Baumgartner Jo Gerner (Wolfgang Bahro) und Katrin (Ulrike Frank) bei GZSZ

ProSieben / Willi Weber Matthias Opdenhövel und das Faultier bei "The Masked Singer"



