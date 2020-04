Endlich geht es mit The Masked Singer weiter! Die beliebte ProSieben-Show war im vergangenen Jahr besonders gut bei den Zuschauern angekommen. Im März startete dann endlich die zweite Staffel, auf die sich viele Fans bereits im Vorfeld sehr gefreut hatten. Aufgrund von Krankheitsfällen musste die Sendung in den vergangenen zwei Wochen allerdings pausieren. Nun dürfen sich die Zuschauer aber freuen, denn der Ratespaß geht heute wieder los!

Aktuell sind noch sechs maskierte Promis im Rennen der Gesangsshow. Doch um welche handelt es sich dabei? Der Roboter konnte die Jury in den letzten Folgen durch seine Stimme von sich überzeugen, weshalb Ruth Moschner (44) und Co. eine Profisängerin hinter der Verkleidung vermuten. Ob vielleicht Jasmin Wagner (39) immer wieder in das silberne Kostüm schlüpft? Das glauben zumindest 36,5 Prozent der Wähler eines ProSieben-Ratespiels. Hinter dem pinken Hasen sehen 40,1 Prozent die Moderatorin Enie van de Meiklokjes (45), die genau wie das Plüschtier sehr auf die knallige Farbe steht!

Wer könnte wohl der kämpferische Drache sein? Für 48,5 Prozent der Voter steckt ganz klar Gregor Meyle (41) dahinter! Genauso wie 40,8 Prozent beim Faultier auf Stefan Raab (53) tippen! Der süße Wuschel ist für 44,4 Prozent der Fans der Sänger Wincent Weiss (27). Bei dem Chamäleon sind sich die Wähler offenbar ganz besonders einig: Ganze 72,7 Prozent sind sich sicher, dass es sich bei dem schillernden Bühnenstar nur um Dieter Hallervorden (84) handeln kann! Welcher der sechs Sänger ist euer Favorit? Stimmt in der Umfrage ab!

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Der Hase bei "The Masked Singer"

Anzeige

"The Masked Singer", ProSieben Das Chamäleon bei "The Masked Singer"

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Der Roboter in der ersten Folge von "The Masked Singer"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de